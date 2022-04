Gerente del GRA: Nos gustaría una denuncia formal sobre los “Minions”

El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Jorge Luis Suclla, sostuvo que no se presentó ninguna denuncia formal sobre los asistentes de la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, denominados los “minions”. “Hemos tenido en la administración pública infinidad de denuncias que terminan en nada”, señaló.

Sobre la acusación de una abogada de hostigamiento laboral de parte de Christof Estrada y Renato Quiroz, en su carta de renuncia; Suclla sostuvo que no es suficiente para actuar administrativamente. Estrada y Quiroz fueron acusados por la letrada de recibir amenazas.

“Cuando leo estas noticias lo que me viene es preocupación de si es cierto o no, pero me gustaría una denuncia formal que corresponda a un seguimiento real”, aseguró.

Negó que la inestabilidad de la gestión transitoria de Gutiérrez se deba a la interferencia de estos asistentes que trabajaron anteriormente con la autoridad.