Siguen las colas en Migraciones y no hay pasaportes

Pese a que el jefe de Migraciones, Jorge Fernández, señalara el lunes que el proveedor de la institución ya había entregado 16.000 pasaportes, con lo cual la “atención a los ciudadanos está garantizada”, ayer por la mañana y durante el resto del día se registraron protestas y largas colas tanto en el aeropuerto Jorge Chávez y como en la sede central de Migraciones.

En Breña, las personas mostraban su indignación por el maltrato, escasa información y largas horas de espera que pasaban en ese local, en pos de conseguir un pasaporte para viajar al exterior.

Una de las tantas afectadas es Eraida Quispe, quien debe viajar a Estados Unidos para acompañar a su hijo –un paciente oncológico– a un chequeo médico. Cuenta que ha solicitado cita desde hace semanas y no obtiene respuesta. Ella debe viajar el próximo martes y teme perder la cita médica.

Así como ella, Claudia Rodríguez, una peruana residente en España, asegura que viene esperando desde hace días para renovar su pasaporte. Ella ha tenido que pagar dos veces la penalidad de su vuelo. “Pido orden y respeto, si nos dicen las cosas como son, una puede tomar previsiones”, comenta.

No solo en Lima se presentan estas dificultades. En Trujillo se apreciaron largas colas de personas que esperaban ser atendidos para diferentes trámites.

Versión de Migraciones

Al respecto, Migraciones explica que las colas para conseguir el pasaporte electrónico “se deben a las solicitudes de urgencia y situaciones especiales que atiende la entidad”. Asimismo, informa que la atención para el público se extenderá este jueves y viernes santo, incluso en las oficinas del Jockey Plaza y MAC de Bellavista. El horario será desde las 8:00 a.m. a 5:00 p. m.

Por otro lado, anunció que las aerolíneas Iberia, Viva Air, Europa Air, Latam, KLM y Air France brindarán facilidades a sus clientes en cuanto a la reprogramación de sus vuelos, sin pago o costo adicional.

Por su parte, el exministro del Interior José Elice señaló que “esta situación nunca antes se había visto”. Recordó que tras el reinicio de vuelos al extranjero, después de la pandemia, tuvieron un aumento exponencial en la demanda de pasaportes. No obstante, supieron solucionarlo ampliando el horario de atención en las diferentes sedes.

Además, advirtió que la desesperación por obtener el documento de viaje podría generar la aparición de mafias. Al respecto, algunos ciudadanos reportaron que inescrupulosos estarían aprovechándose para separar y vender las filas en los exteriores de la sede de Breña.

Tiempo de uso limitado

Respecto a las propuestas de alargar la vigencia de los pasaportes vencidos, la exsuperintendenta Roxana del Águila indicó a La República que no existe la posibilidad de aplazar la fecha de vencimiento de estos documentos electrónicos. Según dijo, al vencer, el sistema ya no los reconoce. “Cambiar el chip no es una solución que pueda salir adelante, porque no será leído en ningún país”.

Por otro lado, negó que durante su gestión se hayan generado actos de corrupción relacionados con la compra de más de 700.000 pasaportes.

“Lo rechazo tajantemente”, dijo. Y precisó que haber demorado (las nuevas gestiones) el trámite para adquirir material ha generado esta afectación.

80 mil serán entregados a fines de abril

Migraciones informó a La República que un total de 80 mil pasaportes serán entregados a fines de abril, a fin de atender la alta demanda.

Asimismo, señalaron que otro lote de 500 mil pasaportes estarán listos para la quincena de junio. De este modo, se completará el lote de 700 mil documentos en la quincena de julio. “Se viene coordinado con el proveedor desde la firma del contrato para que la entrega de los lotes se realice en el menor plazo”, aseguraron.

Reacciones

José Elice, exministro del Interior

“No veíamos una cola tan larga desde hace años. Alrededor seguro se están reavivando las mafias. Todo lo que estamos viendo ahora es muy malo. Migraciones no merece eso”.

Roxana del Águila, exsuperintendente

“Vemos un contraste (con las gestiones anteriores), donde los más afectados son los usuarios. Existe desesperación porque el pasaporte no solo sirve para viajar sino para generar visas”.