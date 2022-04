Adquirirán 10 nuevas ambulancias para cubrir más zonas de Alto Piura

Diez nuevas ambulancias —adicionales a otras diez que están próximas a recibirse— es lo que tiene proyectado adquirir la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, con ello se busca dar cobertura a más sectores alejados de la sierra de Piura. Esto implica el fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes hacia otros establecimientos de salud con mayor capacidad resolutiva.

Este anuncio lo hizo el director de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, Óscar Berrú Vargas, tras su visita al caserío de La Capilla (Huancabamba), quien detalló que una de las modernas ambulancias estará destinada para los pobladores de El Higuerón. “Han pasado muchas emergencias y no se cuenta con ambulancia en esta zona. Si no tenemos ambulancia a tiempo, se corre el riesgo de perder una vida. Se avanzará con la documentación necesaria”, refirió.

Pscientes de la sierra contarán con mederna ambulancia. Foto: Beneficencia

El funcionario precisó que para ello es necesario presentar lo más pronto posible la sustentación de dicho pedido, pues “afortunadamente la política del actual Gobierno Regional de Piura es continuar mejorando y fortaleciendo el primer nivel de atención, sobre todo en las zonas antes olvidadas”.

“Hace poco estuvimos con el gobernador regional Servando García Correa y lo hemos comprometido para que después de la compra de diez ambulancias, que llegarán pronto al Alto Piura, se puedan adquirir diez más, donde una de ellas se incorpore para El Higuerón”, concluyó.