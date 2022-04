VES: ofrecen S/ 500 de recompensa por hallar a perrito que se perdió en febrero

Han pasados más de dos meses y aún lo esperan en casa. Papel se perdió el último 8 de febrero en Villa El Salvador (VES) tras salir de su vivienda. Desde ese entonces, Marisol del Carmen More Mendoza ha hecho de todo para tener información sobre su paradero, pero nada ha resultado exitoso.

Ante esto, está ofreciendo una recompensa de 500 soles para la persona que le dé detalles sobre el can que se extravió en el kilómetro 18 de la Panamericana Sur.

Estaría en el Cono Norte

Luego de que Papel se perdió, su dueña hizo una cuenta en Facebook para dar a conocer el caso. Así, dos ciudadanas la contactaron con ella para decirle que había un perrito similar en el Real Plaza de Pro.

Cuando Marisol More fue a darle el encuentro, el can de dos años ya no estaba. Pero días después recibió otra información: esta vez se encontraba al lado del grifo Repsol del mismo distrito. Nuevamente, la mujer se apersonó al lugar indicado, pero no lo halló.

Dueña hizo página en Facebook para difundir la desaparición de Papel. Foto: Marisol

“Es difícil continuar la vida sin él, es mi hijo y necesita a su mamá. También requiere su tratamiento de quimioterapia por un tumor, él nació enfermito y me hice cargo de él. Lo adopté y trate desde bebé, ahora tiene dos años y tres meses”, escribió en sus redes sociales.

Papel es pequeño, de color beige y sus ojos son negros. Su dueña dijo que el can está mal de salud, por lo que necesita retomar con urgencia sus quimioterapias, tratamientos y comida especial.

Las personas que tengan algún tipo de información pueden comunicarse al 960 200 525 o hacer clic AQUÍ.