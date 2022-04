Trujillo: pobladores convocan marcha por el agua y destrabe de Chavimochic

Las autoridades y moradores del centro poblado Alto Trujillo, en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, saldrán en una marcha para exigir agua y el destrabe del Proyecto Especial Chavimochic (PECh). La movilización se ha programado para este miércoles 13 de abril a las 10 de la mañana y se ha decidido llegar hasta la plaza de armas de Trujillo.

La actividad se denomina Marcha por el Agua, que evidencia la escasez del líquido elemento que afecta a más del 70% de las familias de Alto Trujillo. Encabezará la movilización el alcalde del referido centro poblado, Nover Cruz, quien exigió al Ejecutivo, al gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, y a los congresistas de la región buscar el reinicio de las obras de Palo Redondo para asegurar agua potable para la provincia.

Culminación de presa de Palo Redondo aseguraría agua potable para Trujillo. Foto: La República

“Creemos que esta es la solución no solo para el Alto Trujillo, sino también para toda la provincia. En ese sentido, tenemos que dejar de lado el tema político y sumar esfuerzos para tener una mejor condición de vida”, mencionó a la prensa Nover Cruz Gómez.

La autoridad municipal precisó que la mayor cantidad de agua que recibe Alto Trujillo no es apta para el consumo humano y que solo el 25% de la población cuenta con redes de alcantarillado, pero la presión de agua es muy baja.

“Además, el 45% de las viviendas no cuenta con agua y menos con las redes de alcantarillado. El Gobierno central no puede ser insensible a la vida, es imposible no tener el servicio de agua. Cuando se solucione el PECh, vamos a tener agua y fuentes de trabajo, así vamos a tener mejores condiciones de vida”, declaró Nover Cruz.