Persona perdió su pasaporte en Trujillo y ahora debe ir a Lima para tramitarlo

La crisis en Migraciones no solo se vive en Lima, sino también en otras regiones del Perú. Así lo evidenció un ciudadano, en La Libertad, que requiere su pasaporte con urgencia y no puede tramitarlo, ya que le notificaron que en Trujillo no se está atendiendo este tipo de trámites.

El joven reportó a Canal N que se le perdió su pasaporte, por lo que decidió obtener otro. No obstante, no contó con que iba a producirse una crisis por falta de material.

“Se me perdió el pasaporte y tengo que ir a Lima porque acá no se puede hacer los trámites del aeropuerto. Dijeron 48 horas en cualquier sede a nivel nacional, pero no se puede. Tengo que ir a Lima y sacar el pasaporte de emergencia, y en Lima el sistema se cae. Tengo que estar dos días o tres días antes del vuelo, me imagino la cola es más larga ”, contó.

Lamentablemente, el afectado estaba realizando su cola hasta que se enteró de que no tendría el pasaporte. Según el medio de comunicación, en esta sede de Migraciones, solo se está atendiendo para otro tipo de documentos como el Permiso Temporal de Permanencia – PTP.

En otro caso también se conoció que una ciudadana reclamó que Migraciones de dicha ciudad le dé una cita para el mes de setiembre, cuando su viaje para Estados Unidos es para abril.

“Le han dicho que vaya a Lima para que hagan este trámite“, dijo el reportero. Sin embargo, la sede de Breña de la capital tiene una gran cantidad de ciudadanos que también buscan ser atendidos. Incluso, se han reportado largas colas desde la madrugada para obtener un cupo.

Por ahora, Migraciones anunció que atenderán durante el jueves 14 y viernes 15 de abril por Semana Santa.