“Ojalá tenga suerte porque viajo mañana”: largas colas en Migraciones para conseguir pasaporte

Tras reportarse la demora en la entrega de pasaportes en Migraciones —situación que se viene dando desde hace meses—, la madrugada de este 12 de abril cientos de personas hacen las colas por cuadras en la sede de Breña de Migraciones. La ciudadanía espera obtener su pasaporte para viajar al extranjero por diferentes actividades: trabajo, vacaciones, salud, entre otros.

En el caso de la señora Dilma, quien viaja a España este miércoles 13, ha ido por tercer día consecutivo a Migraciones para que renueven su pasaporte; sin embargo, no ha tenido éxito hasta ahora.

“Hoy he llegado a las 4 de la mañana, ayer a las 8 de la mañana y no puedo ingresar. Anteayer vine a las 9 de la mañana. Ojalá hoy tenga suerte porque viajo mañana. Tengo ahora a mi niña encargándola y tengo que dejar todo. Ayer me fui a las 5 de la tarde y no pude obtener nada. Póngase en el caso de nosotros que madrugamos”, señaló a Latina.

Añadió que su pasaporte está caducado y que debe sacar su pasaporte hoy sí o sí. “Tengo vencido mi pasaporte y el pasaje es para mañana a España. Voy a acompañar a mi hijo que hará unas charlas allá. Hoy tengo que sacar mi pasaporte, no puedo perderlo (el viaje)”, añadió.

A esta hora, se presenta un caos, ya abierta la sede al público, pues la cola se ha mezclado y no hay indicaciones claras. Quienes atienden en Migraciones han declarado que atenderán a las personas que tengan los pasajes para las próximas 48 horas.

Aún no se ha informado el número de pasaportes que se emitirán este martes.