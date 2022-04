Gore Amazonas alerta sobre otros 11 puntos al borde del colapso en Kuélap

Óscar Altamirano Quispe, gobernador regional de Amazonas, solicitó la inmediata intervención de especialistas en el complejo arqueológico Kuélap, ubicado en la región Amazonas, porque según los especialistas hay 11 puntos más al borde del colapso.

“La situación es sumamente complicada y esto, si bien se debe al agua, también existe abandono porque se advirtió con tiempo para una intervención en los ductos y no se dio. También por la desidia de las autoridades ahora se corre el riesgo de perder este atractivo arqueológico y turístico que postula a ser una de las maravillas del mundo”, refirió a Andina.

Altamirano señaló que es de suma importancia que se conforme una comisión para que tome acciones sobre el muro de Kuélap, pero que no solo la integren personas de Lima, sino también de la región. Asimismo, recalcó que ha enviado cartas al presidente Pedro Castillo y al premier Aníbal Torres para que le den prioridad al caso.

Por otro lado, recordó que entre 2011 y 2016 no se realizó ninguna intervención para verificar el estado del atractivo turístico. Además desde el 2016 hasta octubre de 2020, la empresa encargada de realizar el mantenimiento a Kuélap nunca lo hizo.

“Aquí no se quiere echar la culpa a nadie porque esto no es de actual gobierno, pero ha habido abandono y desidia y nosotros como autoridades regionales y de los municipios advertimos que el complejo se encontraba en peligro, pero nosotros no tenemos jurisdicción y ahora tenemos esto que es algo terrible”, aseveró.

¿Qué pasó en Kuélap?

Este domingo 10 de abril se cumplió lo que muchos expertos ya advertían: el desplome de uno de los muros de la fortaleza de Kuélap. Desde 2019 las amenazas de derrumbe se hacían cada vez más palpables a causa de las torrenciales lluvias en la región.

Las cámaras de turistas captaron el momento en que parte de uno de los muros del complejo edificado hace más de 500 años cae en la zona sur, lo que provocó que las personas corran para ponerse a buen recaudo, incluso una visitante se salvó de ser alcanzada por las piedras.