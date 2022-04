Festival de la Salsa 2022: denuncian a empresa organizadora por agresión a 2 personas

El último domingo 10 de abril se llevó a cabo el Festival de la Salsa 2022, un evento que contó con la participación de diferentes artistas y orquestas nacionales, entre ellos Daniela Darcourt. Sin embargo, fue durante la aparición de la salsera que personal de seguridad habría agredido a dos personas que intentaron acercarse a la intérprete para grabar su presentación.

Ante lo sucedido, Nilton Clerque y su esposa Meredhit Yañacc denunciaron a Corporación 911 SAC, empresa organizadora del evento, para que respondan por las agresiones físicas que ellos alegan fueron injustificadas y les provocó una serie de heridas y contusiones.

“Cuando estoy filmando (a Daniela Darcourt), viene el de seguridad, me empujó y me hizo una llave en el cuello. Ellos (la empresa) me dicen que si utilizan la fuerza, nunca lo hacen con violencia y nunca dejan huellas en el cuerpo de las personas, pero va a pasar más de 24 horas y me sigue doliendo demasiado el cuello”, contó Clerque a La República.

Además, Yañacc indicó que al ver que el personal de seguridad le propinaba golpes a su esposo, ella acudió a defenderlo, pero también resultó afectada. No obstante, al pasar los exámenes del médico legista para poner la denuncia, le explicaron que al no haber moretones ni heridas visibles no podían registrarlo en el atestado policial.

Por otro lado, Clerque manifestó que en el evento no hubo ninguna ambulancia que pueda atender posibles emergencias como el ataque de pánico que sufrieron la pareja de esposos y sus amigos a causa del incidente.