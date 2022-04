Comisión de Alto Nivel llegará a Moquegua para abordar conflicto en Cuajone

De acuerdo a medios locales, arribará el ministro de Justicia, Félix Chero; ministra de Trabajo, Betssy Chávez; y otros viceministros. También transcendió la llegada del titular de la PCM, Aníbal Torres.

Campamento de Cuajone no cuenta con agua desde hace 50 días. Foto: No Me Robes Mi Trabajo/ Facebook