Breña: desalojan a padres de familia que acampaban en exteriores del Hospital del Niño

Breña. En los exteriores del Hospital del Niño, serenos de la Municipalidad junto con algunos encargados del nosocomio realizaron un desalojo pacífico a los padres de familia que acampaban en los exteriores del lugar.

Según un informe de ATV, los padres de familia se resistieron a irse, pese a que les iban a poner en un albergue. “No voy a aceptar un albergue. No lo voy a aceptar”, indicó una madre que estaba junto con su pequeño.

Muchos de ellos argumentaron que quieren estar cerca de sus niños y conocer su situación desde temprano. Rossmery, progenitora de un menor de edad que está dentro del Hospital del Niño, señaló que esta situación le preocupa.

“Nosotros queremos estar cerca a nuestros hijos. Ahora que nos van a llevar lejos, nos cuesta pasaje. Nuestros hijos dónde van a estar”, acotó. Otro señor acampaba con su pequeña a la espera que le den una cama para una operación en la mandíbula.

“El doctor me ha dicho que será imposible porque está bebita y solo tiene 4 años. Pero, ella requiere ya esta operación. No come, solo come sopita. Su operación está en espera. No hay camas”, precisó.

En un reciente informe de la Contraloría, se conoció que el nosocomio demora tres veces más de lo que debería para habilitar una cama quirúrgica. “Llevan un año o dos años. Nos parece doloroso”, expresó un representante de la entidad.

Entre tanto, el Hospital del Niño aclaró que las cifras usadas son solo de la época más fuerte de la pandemia.

“El informe de Contraloría ha sido descontextualizado en relación a la época. Muchos de los datos que tienen son de pandemia, en el cual se redujo el aforo, hubo gran cantidad de personal que fue a cuarentena, entre otros. Estamos trabajando consultorios en mañana y tarde”, mencionó.

Por ahora, este desalojo se hará de manera tranquila durante la semana. “Pacíficamente. Estamos realizando todo en orden para un plazo de siete días”, precisó uno de los serenos. Los padres de familia solo ruegan una pronta atención y un trato digno a sus hijos.