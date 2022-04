ATU plantea habilitar botón de pánico contra acoso en buses de transporte público

Con información de Jessica Merino / URPI - LR

María Jara, presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), anunció la implementación de un sistema contra el acoso en el sector transporte, a través de un botón de pánico, que permitirá identificar la unidad en donde se da el episodio para que así las autoridades competentes puedan dar pronta respuesta a los casos suscitados.

“Estamos aprobando un protocolo que determine estos casos (...) Estamos activando un botón de pánico en los distintos medios de transporte. Quiero llamar la atención a un tema importante; cuando decidimos dar autorizaciones por cinco años a las empresas de transporte, esto es para que la autoridad pueda establecer que los operadores de transporte tengan GPS y un botón de pánico, para que el centro de control pueda saber y comunicarse con la dependencia policial más cercana”, enfatizó a La República.

Asimismo, recalcó que se harán las coordinaciones con las autoridades correspondientes para que este pueda ser un trabajo bien organizado y en conjunto.

Por otro lado, Ana María Jara evitó pronunciarse sobre la condonación de multas de tránsito por faltas graves e indicó que todo se debatirá en el pleno del Congreso.

“A mí no me van a arrancar una declaración sobre si estoy de acuerdo o no. Lo que interesa es que el tema se ponga sobre debate, y esa problemática se va a debatir ampliamente en el Congreso de la República por el propio Ministerio Público (...) La problemática del servicio de transporte es muy compleja, no solamente la resuelve el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, añadió.