Arequipa: obra de 4 carriles se reinicia en medio de cuestionamientos

La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Cañahuire, participó de la reactivación del tercer tramo de la “Vía 4 Carriles” en la Asociación Ciudad de Dios, en el distrito de Yura. El compromiso del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) es culminar lo que falta de la vía de 3.32 kilómetros en ocho meses y por administración directa. Se invertirán cerca de S/ 40 millones 300 mil. Esto luego que se resuelva el contrato por parte del mismo Consorcio Integral Vial II.

Gutiérrez presidió una especie de ceremonia de reinicio con el pago de una ofrenda a la tierra denominada “tinkachi”. Participaron también las autoridades locales y pobladores de la asociación. “Con el esfuerzo de los funcionarios esperamos inaugurarlo (el tramo) este año”, declaró. Entre los asistentes se encontró Lili Hincho, una vecina de Ciudad de Dios que mantenía un cartel que decía: “Sra. gobernadora soluciones mi casa enterrada”.

Llorando la mujer reclamo que por los trabajos de nivelación su casa se ha visto afectada hasta por tres inundaciones y hasta por la rotura de una instalación de agua. “He sido inundada tres veces y hasta la lluvia se estanca. He enviado varias solicitudes (al GRA) pero no me escuchan”; se quejó.

Pero el problema de Lili Hincho no es el único. Por varias partes donde se levantará la vía, el consorcio dejó construidos muros en frente de las viviendas. Julia Quispe no tuvo más remedio que derribar una parte de la pared frente a su casa y la de sus vecinos. Entre el concreto y su hogar apenas hay dos metros, espacio por el que no puede ingresar su triciclo en que vende comida. Era imposible guardar su herramienta de trabajo. “Prácticamente, nos han cercado”, sostuvo.

Casa más abajo hay otro muro. Yeni relató que en la temporada de lluvias se formaron lagunas y el agua inundó las viviendas. Hay muros en que solo dejan espacio de 1 metro, como al lado de la misma municipalidad de Yura.

Los trabajos de nivelación también afectaron a los habitantes. Es el caso de David Pilares en la misma asociación. Mostró fotografías de cómo quedó su casa anegada al estar por debajo del nivel de la obra. Calculan que son 40 los vecinos afectados. El 17 de marzo último enviaron un memorial. En ella piden que la demolición de los muros que ha evitado su tránsito libre.

No saben nada

Para terminar la vía se elaboró un expediente de saldo de obra. La preocupación de los pobladores es si en este documento se variará las construcciones o quedarán igual. El titular de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), Mario Calderón, no fue claro en señalar si se están haciendo las modificaciones de los muros.

“Desde el momento en que nosotros estamos reiniciando con un saldo de obra, se ha tenido que tomar en cuenta el tema de veredas, altura e ingresos vehiculares”, sostuvo. Mientras que la gobernadora señaló que ha recibido varias quejas sobre el tema y que se debe “trabajar respetando las viviendas colindantes”.

Proyecto no se hará en su totalidad

La “vía 4 carriles” tiene 5 componentes, tres tramos de carretera y dos puentes. Tanto en los viaductos Añahuayco 2 y Pacchas hay problemas en el diseño. Mario Calderón, titular del GRI, reconoció que el puente Añahuayco 2 no podría culminarse. Este 12 de abril se definiría su suerte. Si resuelven el contrato o admiten un adicional millonario. Mientras que Pacchas está paralizado también con inconvenientes de diseño.

Con ello la obra integral no podría culminar. La gobernadora Gutiérrez sostuvo que están tratando de desentrampar las obras.