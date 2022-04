SJL: 30 ollas comunes ya no pueden solventarse a causa del alza de precios en alimentos

Las líderes de ollas comunes del sector Cruz de Mayo de Carapongo, en San Juan de Lurigancho, hacen un llamado de ayuda por los grupos vulnerables que dependen de ellas para alimentarse día a día. La crisis política y económica se extiende por todos los sectores del país y golpea mucho más fuerte a los bolsillos de los más pobres.

Más de 30 presidentas de las ollas comunes de esta zona indicaron que ya no tienen alimentos para cocinar. En Jicamarca, las madres señalaron a “Cuarto poder” que intentan que un billete de 10 soles les alcance para surtir un menú. Con el alza de precios en los mercados, los comerciantes ya no pueden donar como antes.

Entre las mujeres que recorren los puestos para apelar a la generosidad se encuentra Adelí Fonseca, una joven madre que tuvo a su bebé durante la pandemia del coronavirus y ahora solo sueña con que su pequeño sea un profesional. Ella compra huesos de pollo y de pescado para preparar sopas. “Embarazada he luchado. No ha sido fácil para mí, pero igual sigo. Aquí estoy de pie, voy a seguir luchando”, apuntó.

Irene Chávez, presidenta de las ollas comunes del Perú, la misma que se reunió con el mandatario Pedro Castillo y le expresó que no desean asistencialismo, ni bonos, ni que sus hijos sean “obreros baratos”, sino un apoyo para salir adelante con su propio esfuerzo.

“Ha vuelto (el hambre) muy fuerte, ahorita muchas ollas no tienen víveres y no va haber una sola olla que diga que compra un pollo. Ellos compran los huesitos, compran los espinazos, el cuello de los pollos, la rabadilla, no comen presas, no hay, no tienen y no alcanza”, afirmó la dirigente.

Chávez también manifestó su preocupación por los niveles de anemia en las poblaciones más carentes. “Es muy alto (el nivel de anemia), personas que conozco muy cercanas tienen anemia crónica, entre adultos y jóvenes, porque se alimentan con arroz, papa y fideos”, lamentó.