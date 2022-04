Crisis en Migraciones EN VIVO: últimas noticias y todo sobre el retraso en entrega de pasaportes

Pagan $ 5.000 por reprogramar viaje a París que perdió por fallas en Migraciones

Una familia tuvo que pagar 4.824 dólares para la reprogramación de su vuelo a París, ya que se hizo entrega de sus pasaportes de forma tardía. Incluso, debido a esta, parientes afirmaron que no pudieron costear los boletos para todos. “No nos dan soluciones, no hay operaciones, no hay proceso”