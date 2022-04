Cusco: espinarenses ratifican huelga desde el 20 de abril en el corredor minero

Cusco. El bloqueo del corredor minero del sur a partir del 20 de abril parece ser inevitable. Fredy Llaique, dirigente de los cinco distritos de la provincia de Espinar, sostuvo que hoy no habrá diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la ciudad de Lima, como se esperaba. “ No nos han respondido . Hemos buscado el diálogo hasta el final, teníamos pensado viajar a Lima, pero la PCM simplemente no responde a nuestros llamados”, enfatizó.

Confirmó que, ante esta situación, emprenderán una huelga el 20 de abril. “Daremos una conferencia de prensa el 18 de abril en Cusco y la huelga irá adelante”, apuntó.

El dirigente mencionó que la protesta es contra del Gobierno y la empresa minera Antapacay. Los comuneros de los distritos de Pallpata, Pichigua, Ocoruro, Alto Pichigua y Condoroma reclaman consulta previa para el proyecto minero Coroccohuayco. Aseguran ser área de influencia directa y buscan ser reconocidos como tal.

El bloqueo en estos territorios no solo impedirá el paso de la minera Antapaccay, sino también podría perjudicar el tránsito de las empresas Hudbay, que opera en Chumbivilcas y Las Bambas de Apurímac, que hacen uso del corredor minero para el transporte de sus minerales.