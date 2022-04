“La mascarilla todavía no se va a retirar”, afirma el ministro de Salud

El titular de la cartera de Salud descartó que en nuestro país se vaya a retirar el uso de la mascarilla, esto se debería a que según estudios aún no se puede confirmar que no habrá un nuevo pico de casos COVID-19.

“Según los estudios que tenemos del Instituto Nacional de Salud y de Epidemiología, la mascarilla todavía no se va a retirar, no podemos retirar (...) Sabemos que estamos bajando en el número de casos de pacientes, pero eso no nos da la estabilidad que podamos tener una nueva ola. Entonces, no se va a retirar”, dijo López al ser consultado por la prensa.

Asimismo, el ministro de Salud instó a la ciudadanía a acudir a recibir la tercera y cuarta dosis contra la COVID-19, así como a los padres de familia llevar a inmunizar a los menores dado que están yendo a las escuelas y tienen más contacto con personas.

Cabe resaltar que el exministro de Salud, Oscar Ugarte también se refirió al retiro de mascarillas y se mostró en contra de esta medida; sin embargo, precisó que si en otras naciones han tomado esta decisión es porque viven una realidad muy diferente a la del país

“Creo que es prematuro plantear ya no usar la mascarilla. Otros países lo hicieron el año pasado y recayeron. Países europeos han presentado cuarta, quinta y sexta ola, en el caso de Alemania, y tuvieron que adoptar medidas de precaución, como el caso del uso de la mascarilla”, afirmó en RPP.