Exprefecto de Arequipa acusa a congresistas de Perú Libre de querer imponer subprefectos

El destituido prefecto de Arequipa, Nolberto Delgado Pino, la tiene clara. Su salida no solo se dio por las críticas al gobierno de Pedro Castillo, sino también a presiones por parte de los congresistas oficialistas Alex Paredes Gonzales y Jaime Quito Sarmiento.

Asegura que ambos enviaron una lista con los subprefectos que debían nombrarse alrededor de toda la región. Pero tras verificarla, Delgado Pino encontró diversas irregularidades y se opuso . Todo esto sumó para sacarlo del cargo.

“Nadie va a apuntarme con el dedo nunca. Siempre he luchado contra la corrupción y ese era mi objetivo cuando fui nombrado por el presidente Castillo personalmente. En Arequipa, nadie me propuso, fue el mandatario directamente”, asegura Delgado Pino, quien hasta hace dos días era el prefecto de la ciudad. Causó polémica por sus últimas declaraciones, en las que dijo que el presidente debió cerrar el Congreso y luego renunciar para convocar a nuevas elecciones. Además criticó a los congresistas, señalando que son una vergüenza para el país y hacen lo que les da la gana.

Esto parece que no gustó mucho a los parlamentarios oficialistas de Arequipa, que se sintieron aludidos. “ Esto es claro, los congresistas por Arequipa han pedido mi retiro de cargo porque no me presto para cosas oscuras. Apenas asumí el cargo, los congresistas Jaime Quito y Alex Paredes, a través de un asesor de Paredes llegaron una lista de subprefectos que debía poner. Pero cuando visité las provincias encontré que muchos no eran idóneos”, contó Delgado Pino.

“Estos congresistas que tenemos son una vergüenza. Alex Paredes y Jaime Quito. No hacen nada en el Congreso y han perdido la línea de las promesas que hicieron en campaña. A la prefectura han llegado quejas de que Alex Paredes está metiéndose en la designación de directores de Ugeles”, añadió el exprefecto.