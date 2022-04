Empresario sufrió infarto en cajero tras ser estafado con 700.000 soles

Mario Salas fue estafado por un grupo de delincuentes que habían creado empresas ficticias para engañar a las personas con venta de maquinarias. Luego de cerrar los tratos, los clientes debían hacer depósitos a las cuentas por mercadería que nunca les iba a llegar. Lamentablemente, el hombre falleció en un cajero automático cuando se dio cuenta de que se había quedado sin dinero en sus cuentas.

“No podía creerlo cuando me llamaron y me avisaron que mi esposo estaba tirado en un cajero. Era tanta su presión que yo no quise (creerlo). Dije: ‘No puede ser’”, detalló su esposa a Latina.

Asimismo, los familiares de Salas indicaron que un amigo muy cercano fue quien le indicó la página web en la que debía entrar para que puediera repotenciar su empresa con maquinaria de una conocida compañía, y pese a que realizó depósitos en una acreditada entidad bancaria por montos de más de 26.000 dólares, nadie le advirtió que se trataba de una estafa.

“Estaban ofertándolas porque tenían varios años de uso, es por eso que él decide contactar esa página y poder hacer la negociación. Él pagó todo esto por el banco. Estos depósitos no los hizo en un solo día. Mi padre se confió mucho por estos vouchers”, dijo una de sus hijas.

Sus familiares indicaron que la situación empeoró cuando las maquinarias no llegaban y cuando en el banco le indicaron que las cuentas no estaban a nombre de una empresa, sino de una persona natural.

“Días después, mi esposo va al cajero y se da cuenta (de) que no había dinero, falleció ahí. No lo puedo creer”, lamentó la esposa.