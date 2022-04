Piura: joven con 8 meses de embarazo fue hallada muerta dentro de su casa

La mañana de este viernes 8 de abril, vecinos encontraron el cuerpo sin vida de una joven con ocho meses de gestación en el interior de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Esteban Pauletich, en la provincia de Sullana (Piura).

Según reportó la prensa local, la joven de 18 años fue identificada como Y. G. F.. Ella habría decidido acabar con su vida, señalaron las personas que la encontraron en su vivienda.

“Su hijita ha salido de su casa y ha venido hacía la mía. Le he preguntado por su mamá y me dice que ha dormido solita. He preparado el desayuno como siempre. Luego su cuñada ha ido a su casa y la ha encontrado fría. Eran las 8.30 o 9 de la mañana”, dijo uno de los vecinos.

Asimismo, vecinos señalaron que la joven vivía junto a su pareja y su pequeña hija de 2 años. Hasta el lugar de los hechos llegó la Policía Nacional y el Fiscal de turno para realizar la investigación correspondiente del fatídico deceso. Sin embargo, los pobladores de la zona reclamaron que el representante del Ministerio Público tardó varias horas en llegar a la vivienda, pese a que el aviso se dio desde temprano en la mañana.

Canales de ayuda

El Ministerio de Salud habilitó una línea telefónica de prevención para casos de intentos de suicidio, depresión, angustia y demás problemas de la salud mental que requieran de atención inmediata, las que se realizarán con total confidencialidad.