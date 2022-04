Donación de médula ósea: la práctica que salva vidas y que se realiza de manera sencilla

“Ya volvió a nacer su hijo”, fueron las palabras que los médicos le dijeron a Gino Tejada tras conocer que la donación de médula ósea realizada a su pequeño fue un éxito. Después de un año de lucha con quimioterapias y radioterapias, Mauro podría empezar de nuevo a tener una vida sin leucemia.

Al igual que él, miles de niños y adultos esperan tener pronto una donación de médula compatible y que se siga extendiendo el número de personas inscritas como potenciales donantes. Sin embargo, aún existen ciertos mitos con respecto a esta acción, tales como una intervención quirúrgica, lo doloroso del proceso, entre otros.

Un procedimiento nada doloroso que salva vidas

Indyra Oropeza, representante de L de Leucemia, sostuvo en diálogo con La República que muchas personas suelen pensar que la donación implica una operación o, incluso, la muerte del ciudadano para darle vida a otro ser humano.

“La donación no es una operación, sino un procedimiento. Se da por las venas, ya que se conecta a un equipo similar a como cuando donas plaquetas. La máquina jala todo lo de la médula osea y te devuelve el resto de la sangre. Es una recirculación. Si no tienes buenas venas, te ponen un catéter nada invasivo. Esto dura de dos a cuatro horas”, mencionó.

También ante la duda de que, si dono, no se va a reponer, apuntó que esto es totalmente falso. “ La médula es un líquido que producimos diariamente. Tú donas hoy una parte y tu cuerpo ya repuso todo lo que donaste ese mismo día. No es que tenga efectos adversos, no es invasivo. La médula es como la sangre”, precisó.

El papá de Mauro también aseguró que el procedimiento no es nada doloroso. “Yo estaba preocupado porque miraba que a mi hijo le sacaban de la médula muestras. Yo pensé que me harían eso y que me iban a cortar, pero es como una donación sangre o plaquetas. El encargado ve de qué vena sacarte y de ahí recircula. Cuando termina ello, eso le inyectan al menor”, expresó.

La donación es muy importante en el país. Foto: Mauricio Malca

Donación no es inmediata

Por otra parte, muchos ciudadanos creen que esta donación suele ser inmediata y requerida rápidamente. “No es así. Primero, debes pasar un examen hisopado bucal en el que, dependiendo de si eres compatible con otra persona, te llaman para consultarte si puedes donar”, manifestó Oropeza.

Perú cuenta con un Registro Nacional de Potenciales Donantes no Emparentados de Células Progenitoras Hematopoyéticas (ReD-CPH), en el cual se tiene la muestra genética de varios peruanos para conocer si alguno tiene compatibilidad con otro que requiera una parte de la médula ósea.

Actualmente, solo se cuenta con 53.000 inscritos, según el último reporte del 2021 del Ministerio de Salud. “Es difícil encontrar a un donantes con similares genes. Muchos van hasta el extranjero para hallarlos. A veces, la propia familia solo tiene una compatibilidad del 20%. La idea es que más personas en Perú se inscriban y así también se tenga más probabilidades”, añadió.

Actualmente, los requisitos para poder donar son tener entre 18 y 50 años de edad, pesar más de 50 kilos y poseer un buen estado de salud.

¿Dónde y cómo me puedo registrar para ser un potencial donante de médula?

Si te animaste a ser un potencial donante de médula, acércate de l unes a sábado desde las 7.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. a los siguientes establecimientos:

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)

Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren

Hospital Nacional Hipólito Unanue

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de Arequipa.

Además, el Minsa descentralizó los lugares de captación en los centros comerciales como Plaza Norte, Centro Cívico, Real Plaza Mall Aventura, Plaza Santa Anita y Plaza San Miguel. Esto de lunes a sábado en el horario de 11.00 a. m. a 6.00 p. m.

Si aún te quedan dudas, llama al teléfono (01) 315 6699 y solicita información para ser donante de médula ósea de lunes a viernes de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.

La descentralización que aún falta para tener más donantes

Si bien la donación es un gran paso para Perú, aún requiere que el Gobierno descentralice más la oferta a fin de que más ciudadanos participen.

“Sería bueno que se expandan a los demás institutos regionales de neoplásicas en las ciudades. Somos varios pacientes con leucemia y es requerido ello. Esperemos que ahora, con este nuevo ministro, se avance y no se estanque. También que se descentralice la atención de cáncer”, finalizó.