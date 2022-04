Demoras en citas en INSN Breña: pacientes pueden esperar hasta 6 años para ser atendidos

Esta semana, un informe de Contraloría reveló que en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña un menor puede llegar a esperar hasta seis años en ser atendido por consulta externa.

El servicio de Medicina Física es el que más tiempo demora, con 6,24 años. Luego, siguen las áreas de Neurología y Pediatría, en las que un niño o niña podría ser recibido por un médico luego de aproximadamente tres años.

En el caso de Traumatología y Urología, el tiempo disminuye, pero sigue siendo un periodo largo: dos años.

“Doctor, ¿hasta cuándo voy a esperar para que interne a mi bebé?”, le dijo Valeria, una mamá que acampa a las afueras del hospital, a un médico. Ella llegó desde Cañete con su bebé de 4 meses que tiene cardiopatía y aún no ha sido debidamente atendida. “No nos querían atender, nos decía que no había cita. Si nos daban la cita, nos decían que no había cama (para hospitalizarlo)”, cuenta a Latina.

No solo las citas son una deficiencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, sino también otras como los pacientes en espera de ser atendidos y el área de emergencia colapsada, según Contraloría.

“Hemos encontrado que los valores (de atención médica) están por debajo del estándar, hemos encontrado que los pacientes están en espera quirúrgica, que las camas permanecen desocupadas más tiempo. Hemos encontrado una emergencia que está cuatro veces más congestionada ”, detalló Patricia Suárez, subgerenta de Control de Sector Salud de Contraloría.

El Informe de Orientación de Oficio N.° 223-2022-CG/SALUD-SOO revela que, hasta enero de 2022, había 397 niños, niñas y adolescentes en espera para ser operados , principalmente, en las especialidades de Urología (189) y Cirugía General (100).

Asimismo, en consultorio solo hay 35 médicos para atención en Pediatría.

“ Esperemos las sanciones correspondientes y que las carpas no lleguen hasta la plaza Bolognesi. Lo importante acá es que nosotros estamos plasmando la información que el hospital nos ha referido ante una realidad que nos golpea en la cara a todos”, sostuvo Contraloría.

INSN de Breña señala que informe de Contraloría contiene información descontextualizada

De acuerdo al comunicado del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, el informe presentado por Contraloría “contiene información descontextualizada de la época de la pandemia debido al SARS-CoV-2″.

Manifestaron que desde abril de 2020 se implementó el servicio de telemedicina para garantizar el acceso a la salud.

En cuanto al tiempo de demora para obtener una cita por consultorio externo, negaron que sea de hasta 6 años, como sostuvo Contraloría. “Es de 7,5 días en promedio. A la fecha ya se ha implementado la solicitud de citas médicas por la web, además de la central telefónica de citas que ya venía funcionando para mejorar la oferta”.