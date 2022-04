COVID-19: alistan vacunación de niños de 5 a 11 años en colegios

La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, María Elena Martínez, señaló a La República que han entablado conversaciones con el sector Educación para empezar a vacunar en los colegios a los menores de 5 a 11 años que aún no reciben su primera o segunda dosis contra la COVID-19.

Anunció que la próxima semana se empezará a vacunar en estos espacios a nivel nacional y que en estos momentos se están mapeando los colegios.

Adelantó que en Puno, Áncash, Loreto, Huancavelica y La Libertad ya han empezado a trabajar con los colegios. En el caso de Lima, ya hubo intervenciones en los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Ate, Santa Anita y el Callao.

En el caso de los no vacunados (casi 4 millones), la gran brecha se encuentra en los niños de 5 a 11 años. Al respecto, Martínez dijo que se están siguiendo dos estrategias: la primera es alcanzar a esta población en los colegios y la segunda con los vacunatones de los fines de semana.

Precisamente, el Minsa anunció una nueva jornada de 36 horas continuas este fin de semana en el marco del Día del Niño Peruano, en la que habrá sorteos para incentivar la inmunización.

Más temprano, en el Congreso, Martínez señaló que las vacunas que vencerán a fines de abril están siendo utilizadas con estrategias como los ‘barridos’ en conglomerados y las visitas casa por casa.

“Las brigadas acercan las vacunas. En su gran mayoría, el 60% o 65% de la población espera ser vacunada por las brigadas cerca de su domicilio o en sus centros de trabajo”, refiere.

Y sobre las vacunas de Moderna, señaló que se emplean como cuarta dosis en los mayores de 70 años y también en el personal de salud.

También indicó que se están difundiendo mensajes positivos sobre esta vacuna en las redes sociales y el canal del Minsa para evitar rechazos, como pasó con AstraZeneca.

“Nosotros, a través de las redes sociales, el canal del Minsa y la página web, estamos propiciando que todas las vacunas en el Perú son seguras, tienen alto grado de eficacia y salvan vidas ”, detalló.

También aseguró que ha disminuido la brecha de vacunación, pero aún hay un importante porcentaje no inmunizado o que no ha completado sus dosis. “Mientras el virus siga con nosotros, no estamos libres de poder enfermar”. Recordó que los estudios han demostrado que es necesaria una tercera dosis para mayor protección.

La clave

Con respecto a la vacuna de AstraZeneca, la jefa de Inmunizaciones refirió que el 28 de febrero vencieron 8.580 en San Martín, Madre de Dios y Tacna. Luego se tuvo otro lote (más de 2 millones) con vencimiento en marzo, pero todas se llegaron a usar.