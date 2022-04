Chiclayo: poca afluencia de personas en primer día de aplicación de la cuarta dosis

Este sábado 9 de abril inició la aplicación de la cuarta dosis contra la COVID-19 en la región Lambayeque. La concurrencia en este primer día del proceso no fue la que se esperaba, y eso quedó evidenciado en el vacunatorio instalado en la pérgola del parque principal de la ciudad de Chiclayo, lugar hasta donde llegaron solo dos adultos mayores para recibir el inmunizante.

Durante una transmisión de La República, el señor José Cruz García refirió que el personal de salud le indicó que debía de esperar a otras ocho personas más para que recién se les pueda suministrar la dosis, pues cada frasco de la vacuna Moderna alcanza para 10 aplicaciones. Esto generó preocupación en ellos, debido a que los adultos mayores no concurren.

“Nos han dicho que tenemos que ser 10 personas para la cuarta dosis y recién podrán abrir un frasco. Tengo esperando media hora y no llega nadie más, solo somos dos. Soy de Chiclayo, pero no me imagino a las personas que tengan que venir de otros lugares. Me dicen que puedo regresar (por la vacuna) mañana (domingo)”, comentó el ciudadano para este medio.

Este panorama fue similar en los más de 20 vacunatorios que ha habilitado la Gerencia Regional de Salud (Geresa) en la región Lambayeque para esta nueva jornada, que se extenderá hasta el domingo 10 de abril. En los puntos de inmunización fijos y vacunacar se administran primeras, segundas, terceras y cuartas dosis. El cierre de brechas se refuerza con las brigadas móviles.

Lambayeque tiene 88.300 dosis de Moderna. Foto: Geresa.

Como se informó anteriormente, el jueves 7 de abril la Geresa Lambayeque recibió 88.300 dosis de la vacuna del laboratorio Moderna, que serán exclusivamente empleadas para las cuartas dosis. El grupo poblacional beneficiado en este caso son las personas mayores de 70 años, personal de salud y pacientes con comorbilidades que tienen cinco meses o más desde la tercera dosis.