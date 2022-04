Arequipa: vecinos de tres distritos no pagan arbitrios de limpieza pública

Informes de Contraloría al servicio de recojo de basura en los municipios de Arequipa, hallaron deficiencias en el cumplimiento de normas y planes de residuos sólidos. Sin embargo, también se advirtió del bajo pago por el arbitrio en los contribuyentes y, según la entidad, se pondría en riesgo la continuidad de la prestación.

Dos municipios con alta tasa de morosidad son Paucarpata y Alto Selva Alegre, donde se llegó a un 80% y 60% de impago, respectivamente, en el ejercicio 2021. Otra comuna con problemas es Cerro Colorado, donde el 40% no administrados no paga por el servicio.

En el caso de Paucarpata, Contraloría informó que la situación pone en riesgo la sostenibilidad financiera del municipio. La misma observación se hace en Alto Selva Alegre. Vale recordar que en Paucarpata son varios los conflictos entre obreros y la administración, que dejaron algunos días sin servicio a sus vecinos. En Cerro Colorado, la entidad de control señala que para cubrir el déficit se utilizan recursos del Foncomún.

Otras deficiencias

Contraloría realiza otras observaciones. Por ejemplo, en Paucarpata se nota que no todos los trabajadores tienen la vacuna antitetánica, cuya cobertura solo llegaba al 40% de 180 obreros. La entidad sostiene que está en riesgo la salud del personal. En el distrito de Hunter, se indica que no se realizaron los exámenes ocupacionales y no se verificó si los obreros están vacunados contra el tétanos.

En Alto Selva Alegre, se advierte que no hay un plan de desinfección de unidades, además que hay zonas con basura acumulada que pueden ser focos infecciosos. Esta última alerta se hizo en Cerro Colorado y Paucarpata. La entidad de control también avisó sobre deficiencias en los planes de residuos sólidos.❖

Basura acumulada en el Avelino

En su informe a José Luis Bustamante y Rivero, Contraloría alertó sobre basura acumulada en la plataforma comercial Avelino Cáceres. La entidad apunta a una visita de mediados de marzo, donde se hallaron cúmulos en diferentes zonas y que no eran recogidas por los vehículos recolectores.

Añade que los desecho son dejados en cada esquina de la plataforma por las personas, a pesar de los carteles que señalan la prohibición.