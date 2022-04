Menor atropellado por bus que se habría pasado luz roja está en UCI y familiares exigen justicia

Con información de Giuliana Castillo / URPI-LR

En la mañana del último jueves 7 de abril, una unidad de la Empresa de Transportes Unidos Sociedad Anónima (Etusa) atropelló a un menor de 13 años, que se dirigía a su centro educativo Tomas Alva Edinson, en la cuadra 1 de la avenida Próceres de la Independencia, a la altura del mercado El Bosque.

El chofer del bus de ruta 58 C, identificado como Omar Orlando Peñaloza Moran de 44 años, se habría pasado la luz roja y alcanzado al escolar en el segundo carril. “Él (la víctima) estaba con luz verde y estaba cruzando. El carro del primer carril no lo agarró porque sí estaba detenido”, dijo la familiar. El conductor fue detenido y llevado a la Comisaría de Zárate.

Ahora, el escolar está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y su pronóstico es reservado. “Mi sobrino está grave. Ha sido afectado en la parte de la cabeza, tiene la mitad del cerebro aplastado”, detalló Kathia, tía del menor, para La República.

La ATU se pronuncia

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que suspendió, como medida preventiva, el permiso vehicular de la unidad de la empresa Etusa.

Además, la ATU está recabando información para dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador (PAS) contra la empresa de transporte, que podría recibir una sanción de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/ 18.400.

A su vez, el chofer podría ser inhabilitado de manera permanente para brindar el servicio de transporte público, si se comprueba su responsabilidad en el accidente.

Familiares exigen investigaciones claras

Las tías del estudiante denunciaron irregularidades en el reporte policial realizado por los efectivos de la Comisaría de Zárate. “El accidente ha sido a las 7.20 de la mañana, no ha sido a las 9 como dice el chofer y los policías”, sostuvo Kathia.

Otras de las tías del menor refirió que “el chofer no estaba en la cuadra 6 con los policías. “El informe no lo firman los efectivos que nos acompañaron hasta la clínica. Y la intervención no fue a las 9 a. m., como dice el informe”, añadió.

“Yo denuncio que a las 3.30 de la tarde recién el detenido salga pasar médico legista. Este es un delito culposo”, agregó la familiar, quien solicitó que se investigue y no suelten al conductor.

Si usted desea brindar un apoyo económico para la atención y salud de este escolar de 13 años, puede hacerlo a través de las siguiente cuentas: