Piura: 700 familias exigen entrega de obra de agua potable y alcantarillado

Piura. A pesar de que 700 familias del asentamiento humano Ollanta Humala cuentan con una obra de 14 millones de soles para contar con agua potable y alcantarillado, deben gastar hasta S/ 10 por día para comprar este recurso, ya que la obra no ha sido entregada, por lo tanto, no cuentan con estos servicios.

Los moradores expresaron su indignación, puesto que cuentan con agua en un horario limitado. Y las pocas horas de agua que tienen a domicilio, el elemento líquido llega en pésimas condiciones. Es decir, aseguran que el agua llega turbia. Como prueba de sus reclamos, los manifestantes llevaron agua contaminada para mostrar a los representantes de la EPS Grau.

El agua que reciben atenta contra su salud

“Tenemos más de dos años con este problema porque la obra no ha sido entregada a pesar de que constantemente venimos a presentar documentación a la EPS Grau. Nos llega agua que no es apta para el consumo humano, por eso nos estamos enfermando y no hacen caso a nuestros reclamos”, expresó una moradora.

Ellos exigen que los responsables de esta obra se hagan presentes en la zona para ofrecer una solución inmediata, ya que “El agua no se puede consumir, además los desagües colapsan constantemente y esto perjudica más nuestra salud. Pedimos la intervención de la Contraloría”, expresó.