Vidas rotas y sueños truncos: historia de las víctimas de protestas

Cinco historias. Cinco sueños. Cinco vidas que quedaron truncas en la ola de protestas contra el Gobierno y el Congreso. Candy Hinostroza (31), Juan Jorge Maldonado (82), Bruce P. L. (13), Alexander Trujillo (18) y Jhony Quinto (25) están en esta lista. Los cinco vivían en distintas regiones, tenían distintas ocupaciones y metas, y el infortunio los puso en el lugar equivocado: en el camino de la muerte.

Solo quería progresar

Yonaire resiste como puede el dolor que la consume. Ella, su esposo Jhony Quinto Contreras y sus dos pequeñas hijas partieron hace una semana desde su natal Huancavelica hacia Ica, donde él había conseguido trabajo en una empresa agrícola.

“Mi esposo salió a trabajar, no teníamos ni un sol para comer, él no estaba participando en la protesta. Cuando vio la manifestación, me llamó (por teléfono) y me aseguró que estaba regresando a casa. Al rato llegó mi hermano y me dijo que estaba muerto”, relata afligida.

“Salí corriendo y llegué a la expansión urbana. Lo vi en el suelo, ya estaba muerto, mi esposo ya no respiraba”, agrega.

Jhony amaba a sus niñas de 1 y 5 años. “Queríamos progresar. Me decía: ‘chola, trabajamos los dos y salimos adelante’. Ahora no tengo nada. No tengo dónde vivir y mis hijas se han quedado sin padre. Él era mi único sustento”.

Profesora de Pronoei

Jesús Mantari cuenta que Candy Hinostroza de la Cruz era una mujer valiente, entusiasta y luchadora. Ella fue la primera víctima del prolongado paro. Profesora del Pronoei La Libertad, se daba tiempo para realizar labores como agricultora para criar a sus tres menores hijos.

El 28 de marzo salió a protestar a la zona de Huaycha, en Concepción (Junín), en medio de una manifestación de transportistas y productores agrarios. De pronto, un conductor intentó pasar por el bloqueo y atropelló a la docente.

“Saliste a protestar por la frustración y rabia que sentimos los hombres del campo. Un irresponsable apagó tu vida, pero no tus ideas de lucha”, señaló Jesús al recordar a la esforzada profesora.

Profesora. Candy Hinostroza tenía 3 hijos. Foto: difusión

Maestro jubilado

“Quiero que todos sepan que mi padre era un hombre bondadoso y cariñoso, pero en este momento apenas puedo respirar”, señala José Carlos, hijo de Juan Jorge Maldonado, un profesor jubilado que murió al no poder recibir a tiempo su tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Regional de Huancayo, a raíz del paro de transportistas.

“Que haya rostro humano en el paro”, pide José Carlos desde la comunidad campesina de Huaripampa, en Jauja (Junín).

Afligido por lo ocurrido, dice que la historia pudo haber sido distinta si los manifestantes, que instalaron piquetes en distintas vías, le hubieran cedido el paso para trasladar a su padre al hospital.

Infortunio. Juan Jorge Maldonado no llegó al hospital. Foto: difusión

Ayudaba a su padre

El 1 de abril empezó con el lamentable deceso de Bruce P. L, el adolescente de 13 años que perdió la vida tras caer al río Yacus, en Jauja. José Antonio Pomasunco, su padre, dice que el menor cayó al cauce mientras huía de los enfrentamientos entre la policía y manifestantes.

José Antonio, que es invidente, asegura que el pequeño Bruce era el sustento del hogar, ya que ellos viven del día a día y su hijo le ayudaba a cobrar las labores que realizaba.

“Bruce era un niño dulce. ¡No puedo creer que esto haya ocurrido!”, indica una vecina.

“Mi sobrino era el alma más amable y cariñosa”, lo describió una de sus tías en Facebook. La familia del menor dice que hasta el momento no recibe ningún apoyo del Estado.

Escolar. Bruce P. L. tenía solo 13 años. Foto: difusión

Soñaba con ser ingeniero

Todos los que lo conocían lo amaban. “Tenía una risa contagiosa y su mirada angelical. Era realmente una persona asombrosa”, afirma Percy Trujillo, hermano de Alexander Trujillo Nolasco, el joven de 18 años que murió en el segundo día del paro de transportistas, cuando una turba pretendía tomar el peaje en Ambo, Huánuco, y fueron repelidos por la policía.

Alexander era natural de la comunidad de Ramosragra, distrito de Cayna. Era el tercero de cinco hermanos.

Alexander Trujillo Nolasco. Foto: difusión

Percy Trujillo narra que estaban en la chacra cuando se enteraron de la muerte de su hermano, de quien dijo, además, que “era una persona tranquila, no salía de su casa y esta vez se animó a salir para reclamar algo justo y perdió la vida”.

“Mi hermano falleció luchando por un justo derecho”, dice Percy tras señalar que Alexander era estudiante del tercer año de secundaria en la institución educativa Julio Benavides Sanguinetti. Él anhelaba ser ingeniero agrónomo. Sus sueños quedaron truncos.

Investigan

Reacción. El Ministerio Público abrió investigación preliminar por los fallecidos y heridos en las protestas en Junín, Huánuco e Ica. Igualmente, contra 37 detenidos por el presunto delito de disturbio agravado en las provincias de Huancayo, Concepción y Jauja. También lamentó estas pérdidas dejadas por las protestas en el país.