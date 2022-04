Paro de transportistas EN VIVO: últimas noticias sobre las movilizaciones en el Perú

Dirigente de transportistas indicó que le exigió al presidente Castillo su renuncia al cargo

Eduadro Sauñi, presidente de la Asociación de Transportistas de Huancayo exhortó al presidente a renunciar durante el Consejo de Ministros en Junín: "Tuve que alzar la voz porque me querían callar. Desde la tribuna había una parte que pifiaba y no me dejaban hablar"