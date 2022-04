Joven que quedó en coma tras caer desde el tercer piso durante sismo fue dado de alta

Tres meses después de caer desde el tercer piso de su vivienda, Jafed Zavaleta Zavaleta logró salir del coma y recibió el alta médica del hospital María Auxiliadora. El joven de 29 años sufrió el accidente el pasado 7 de enero al intentar bajar las escaleras para ponerse a buen recaudo durante el sismo de magnitud 5.6 que se sintió en la capital.

“Tuve que salir, porque dije ‘ya no va parar’, aparte estoy en el tercer piso y hasta que baje al primer piso me va tomar tiempo. Entonces cuando salgo, a la hora que voy a girar por las escaleras, ahí es donde trastabillo y me caigo”, narró Jafed en entrevista para Canal N.

De acuerdo con el médico Luis Vizcarra, director del nosocomio, el afectado tuvo una “recuperación milagrosa”, ya que ingresó con varias afecciones producto del impacto.

“Ingresa en un estado crítico a nuestro hospital (…) no hablaba, movía con dificultad los miembros superiores, intubado con oxígeno, con un diagnóstico de politraumatismo, con una fractura de cráneo, hematoma (…)”, explicó.

Aunque el joven cocinero ya pudo retornar a su domicilio, aún presenta secuelas físicas y estéticas que evolucionarán satisfactoriamente en los próximos meses. “Eso va tener un promedio de superación entre tres meses a un año”, precisó el doctor.

“No pensábamos que iba salir de alta tan rápido”, señaló sorprendida la hermana de Jafed. Por lo pronto, él debe recibir terapias y requiere apoyo económico para afrontar el proceso de recuperación.

Si desea apoyar a este caso, puede comunicarse con el número 975298067.