Gremios de Tacna saludan apertura de frontera con Chile, pero aún existe desconfianza

El Gobierno de Chile explicó en un comunicado que, a partir del 1 de mayo, todos sus pasos fronterizos estarán habilitados luego de dos años de pandemia por COVID-19. Esta medida beneficia a la población peruana, especialmente ayuda a la reactivación económica de la región Tacna.

Los gremios de transportes, comercio y turismo de la Ciudad Heroica, en conversación con La República, mostraron su postura ante la reapertura del complejo fronterizo de Chacalluta (Arica), el cual colinda con el de Santa Rosa (Tacna).

Javier Cabrera, representante de los autos colectivos de Tacna y Arica, calificó de positiva la medida chilena. Precisó que los gremios estaban preocupados por las condiciones en las que se daría la reapertura, pero con los tres requisitos anunciados —declaración obligatoria de viajeros, homologación de vacunas y eventualmente ser seleccionados para una muestra de diagnóstico PCR o test de antígenos— será mucho más sencillo ingresar al país vecino . No obstante, se mantendrán alerta a que se cumpla lo anunciado.

“Los gremios nos reuniremos el lunes, nos mantendremos en una especie de sesión permanente. Chile en dos oportunidades anunció la apertura, pero no lo cumplió. Estaremos alertas. Caso contrario, todos volveremos a las calles”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Asociación Junta de Usuarios de la Zona Franca de Tacna, Isaac Chili (si bien refirió que es una buena noticia) hizo hincapié en la sensación de desconfianza que sienten los agremiados: piden un documento oficial que avale la reapertura.

“Ahora tenemos la palabra y comunicados, queremos un documento oficial porque ya no confiamos, la noticia es buena, pero no hay seguridad. Nuestro Gobierno debe darnos esa seguridad. Ayer (jueves) el presidente Pedro Castillo dijo que había conversado con el presidente Boric, pero fue palabra, estamos cansados de palabras, queremos hechos ”, agregó.

Similar opinión tiene Mey Lin Mori, presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines Tacna, quien manifestó esperar con tranquilidad que el anuncio se haga oficial por medio de documentos. Asimismo, pidió a las autoridades locales y regionales para que pongan mayor interés en la problemática.

“La iniciativa de la protesta del jueves fue del sector privado. El gobernador regional se subió al coche. Tuvimos muchas reuniones sobre el tema sin resultado alguno. Ahora tenemos unos 22 días para ponernos las pilas y mejorar los servicios que se ofrecerán en Tacna y dar mantenimiento a la ciudad ”, indicó.

Congresista Limachi llama a la unidad

La congresista de Tacna Nieves Esmeralda Limachi Quispe hizo un llamado de unidad para resolver situaciones adversas como la que vivió la Ciudad Heroica con el cierre de la frontera chilena.

“Han pasado dos años y ha golpeado la economía de Tacna. Pido paciencia, no falta mucho, este tramo que queda debemos analizar qué otras cosas nos faltan ver. Llamo a la unidad, tenemos todos que hacer nuestra parte. La situación del país no es la mejor, la actual gestión presidencial ha heredado problemas de décadas, la pandemia y guerra actual nos ha traído estas consecuencias; pido propuestas, no solo criticar”, sostuvo.