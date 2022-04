Gremios de Puno piden a Pedro Castillo que los escuchen

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), confirmó para hoy el desarrollo del V Consejo de Ministros Descentralizado en la provincia de Huancané. Los gremios sentaron posición de rechazo. Solo está considerada la participación de los alcaldes y el gobernador Germán Alejo.

Feliz Suasaca, dirigente de la cuenca del Coata, informó que viajarán a la zona por lo menos 100 comuneros de varias zonas afectadas por contaminación . Si no se les permite intervenir, anunciaron que se declararán en huelga contra el gobierno.

“Hasta ahora no piensan darnos oportunidad de hablar. Si ello se termina de materializar, inevitablemente, vamos a ir a un paro contra el gobierno. Ello pese a que apoyamos al presidente Pedro Castillo. No se trata de preferencias. Se trata de que a los verdaderamente afectados, se nos debe de la oportunidad de exponer nuestra problemática”, dijo el dirigente.

Por su parte, el presidente del Frente de Organizaciones Populares (FOP), Amador Núñez, dijo que el gobierno está provocando a las organizaciones civiles sin medir las consecuencias políticas. “Una cosa es Ica y otra Puno. Si no nos atienden nos declaramos en huelga contra el gobierno. No queremos reuniones burocráticas. Queremos una sesión para la ciudadanía y para no quienes menos hicieron por Puno”, dijo.