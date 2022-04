Madre de profesora fallecida en paro de transportistas pide ayuda al presidente Pedro Castillo

Candy Hinostroza fue la primera fallecida en el paro de transportistas del 28 de marzo. Ahora, su madre, Amanda de la Cruz, ha solicitado al presidente Pedro Castillo que atrapen al responsable de la muerte de su hija, así como una ayuda económica para criar a sus dos nietas, que han quedado huérfanas.

Esta mañana, Amanda se acercó al Coliseo Wanka, en Huancayo, donde se realizaba la sesión descentralizada del Consejo de Ministros, para entregarle personalmente unos documentos relacionados a la muerte de la maestra.

La madre de 65 años denunció que Hans Oré, acusado de atropellar Candy, sigue en libertad. Además, precisó que, hasta la fecha, ni el responsable ni las autoridades se han acercado a ayudarla, y ha tenido que sustentar sola los gastos del velorio y entierro de su hija, quien era el único sustento del hogar .

“Quiero pedirle (a Pedro Castillo) que me apoye. El asesino está afuera, no está preso. Yo soy pobre. Mi yerno también es pobre. No tenemos recursos. El hombre está en libertad y no me ha dado para ningún gasto, ni para un cajón, ¿Eso es justo?”, señaló Amanda.

Luego de dos horas esperando al Presidente y funcionarios, la mujer declaró a la prensa para hacer llegar sus reclamos. “¡Quiero presentar un documento al señor presidente para que, al menos, haga justicia por mi hija! No es justo que el asesino siga en libertad”, lamentó.

“ Me siento destrozada, porque me ha dejado dos niñas, una de 10 años y una de 5. Yo tengo 65 años y ella era el sostén de mi casa. El hombre está en libertad porque tiene plata ”, agregó. De este modo, la población ayudó a que Amanda ingrese al coliseo para conversar con las autoridades, según informó el corresponsal de Exitosa.

Los hechos

Candy Hinostroza de la Cruz, de 31 años, fue atropellada por un transportista a la altura del puente Las Balas, mientras participaba de las protestas en la provincia de Concepción.

“La comunera deja dos hijos huérfanos. Su esposo se dedica al transporte y ella a la casa, también era profesora de jardín y se dedicaba a la chacra. Perdemos a un valioso elemento de la comunidad”, refirió el comunero Víctor Mantari.