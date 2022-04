La Libertad: CGTP realizó movilización en Trujillo para exigir mejoras laborales

Con información de Yolanda Goicochea URPI-LR

Los trabajadores integrantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú - La Libertad (CGTP) se sumaron desde Trujillo a la movilización nacional convocada por este gremio sindical, para exigir al Gobierno de Pedro Castillo que cumpla con las promesas de campaña en relación a los trabajadores.

Entre los temas que vienen reclamando y estan en agenda de negociación con el Gobierno son 26 puntos, siendo los más destacados la mejora de las condiciones laborales, la eliminación del CAS, así mismo piden una nueva constitución, entre otros, los cuales no han sido aún atendido por el Ejecutivo.

“ Estamos saliendo a las calles como CGTP regional para manifestarnos por la crisis económica y política. No es posible que dos grupos políticos luchen por un poder sin medir las consecuencias (que esto tendrá) en el pueblo. La canasta básica familiar está cerca de los 1.500 soles mensuales, y el Gobierno piensa que con aumentar S/ 95 vamos a sobrevivir . Exigimos normas para el pueblo, ver cómo regular los combustibles, los productos necesarios para el hogar, para que haya tranquilidad de todos los ciudadanos, para eso se les ha elegido, Así, ante esa negativa es que se da esta manifestación de los trabajadores”, expresó a URPI La República, Carlos Bocanegra, dirigente de la CGTP en La Libertad.

El dirigente sindical también señaló que, si ambos poderes no hacen nada por remediar la crisis en la que se encuentra el país, se deben ir y convocar a nuevas elecciones.

“ Tienen que irse ambos, no solo es por el presidente de la República, sino por el Congreso también. Ninguno de los dos busca soluciones, entre ellos están en un enfrentamiento para que, cuando cualquiera salga, el otro se quede con todo el poder . Que se convoque a nuevas elecciones en todo caso. También se debe revisar la Constitución, si hay leyes que no están favoreciendo se debe cambiar. Si no hay eco a nuestros reclamos, tendremos que irnos a Lima y sumarnos a nuestros pares allá para ser escuchados”, agregó Bocanegra.

Diversos sindicatos se sumaron a la manifestacioens en contra del Gobierno y el Congreso, exigiendo mejoras laborales. Foto: Yolanda Goicochea URPI-LR

Los trabajadores marcharon por las principales calles de la ciudad de Trujillo y realizaron un plantón en la Plaza de Armas, en el cual exigieron el cumplimiento del pliego de reclamos que aseguran, por derecho, les asiste.