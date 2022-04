Cierran vacunatorios en Huancayo ante posibles marchas contra Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo y sus ministros participarán, este jueves 7 de abril, en un Consejo de Ministros Descentralizado en el coliseo Wanka, en la región de Junín. Esto con el objetivo de llegar a un acuerdo con los transportistas para frenar las manifestaciones que se han extendido en varias regiones del país desde hace casi una semana.

Ante esto, el director de la red de Salud Valle del Mantaro, Enrique Porras, informó que cinco vacunatorios COVID-19 de Huancayo no abrirán sus puertas por las posibles movilizaciones que se den esta tarde.

En comunicación con un medio local, el funcionario explicó que esta medida busca salvaguardar la integridad de los enfermeros y trabajadores de salud que se desempeñan en los centros de inoculación.

“Hemos suspendido las actividades en los puntos fijos de vacunación. Todo por prevención en este caso para el personal de salud”, señaló a RPP Noticias.

“Lo que pasa es que no están respetando al personal de salud. Se ha visto a nuestras propias ambulancias, personal de salud, que en este tema de las turbas no respetaban. Por ese motivo hemos tomado la decisión de suspender por el día de hoy la vacunación”, explicó.

En esa línea, aclaró que las personas que deseen colocarse su segunda, tercera o cuarta dosis este jueves, pueden acercarse a las postas o centros de salud que están atendiendo con normalidad.

“Si no hay solución, declararemos a Pedro Castillo como persona no grata en el Perú”

Representantes de diversos gremios se acercaron al coliseo Wanka para presenciar el Consejo de Ministros Descentralizado; sin embargo, no los dejaron ingresar. Ante esto, advirtieron que, si no encuentran una solución, declararán al mandatario Pedro Castillo como una persona no grata en el país.

“Acá estamos afuera de las instalaciones del Coliseo Wanka. El pueblo no está representando allá adentro, tenemos que hacernos representar. El pueblo no se va a mover, tanto ese señor de Chota que habla de pueblo, pero el pueblo está acá afuera. Si no hay solución, vamos a devolver a ese señor a su pueblo para que lo hagan persona no grata en el Perú “, agregó.