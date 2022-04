Dirigente de transporte multimodal tras reunión con representantes del Ejecutivo: “Estamos en cero”

El presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTMP), Geovani Diez, informó los últimos detalles sobre la reunión con algunos representantes del Ejecutivo este último miércoles 6. En esa línea, precisó que no avanzaron en nada y todo quedó en cero.

El representante lamenta la situación porque pensaron que podrían tener un consenso. Ante ello, Diez contó qué sucedió en la última reunión.

“En el afán del diálogo y la gobernabilidad declaramos una tregua con la intención de llegar al diálogo, pero lamentablemente estuvimos casi hasta las 2 a. m. y entre el tira y jala de la negociaciones, cuando pensábamos que teníamos varios temas favorables, se invierte todo”, dijo en Exitosa.

“Resulta que muchas de las cosas no se podían dar por el decreto, por la ley, por la norma, por no sé qué, que no se podía hacer en tiempo récord. Nos pedían 30 días más para declarar, por ejemplo, la declaratoria de emergencia y definitivamente todas las negociaciones que se habían avanzado quedaron en cero”, agregó.

Ahora, este 7 de abril, se reunirán nuevamente a la espera de que sean escuchados y se ofrezcan soluciones. “Estamos exigiendo que sea una reunión de alto nivel porque finalmente, como aparentemente todo iba por buen camino, se fue el ministro, el viceministro, hubo otras autoridades, se fueron casi todos y nos dejaron con algunos funcionarios y finalmente cuando nos cambian toda la figura nos dicen que ellos no tienen el rango suficiente o la autoridad suficiente para tomar decisiones”, acotó.

Sobre la actual situación de las conversaciones, el dirigente dijo lo siguiente: “Estamos en cero. (...) Yo te voy a dar mi percepción, acá me parece que el ministerio, el Ejecutivo, entre ellos mismos se están pisando los talones. Han salido entrevistas al ministro donde le hacen pisar el palito a decir una cosa y resulta que ese tema en vez de querer sacar una declaratoria de emergencia, quieren sacar una resolución ministerial donde se reestructura ATU y Sutran, ahí viene la crítica desde afuera”.

Por último, acerca de si las protestas continuarán, el representante precisó que se sienten engañados. “Ayer los dirigentes a nivel nacional pidieron paralizar. Hemos tratado de convencerlos esperar hasta hoy día, pero ya la gente está decepcionada. La verdad que nos hemos sentido engañados porque con la presencia de dos ministros nos hicieron un compromiso de varias cosas que ya iban a salir y ayer a las finales no había nada”, sostuvo.