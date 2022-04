Carabayllo: delincuentes le rompen la cabeza a joven para robarle celular

Un menor de 17 años fue asaltado y atacado por un grupo de delincuentes en la puerta de su casa para robarle su celular. Pese a que el joven no puso resistencia, fue golpeado fuertemente en la cabeza.

“Mi hijo se iba al instituto a estudiar a las siete de la mañana y a la hora que se estaba dirigiendo al paradero se da cuenta de que una moto lineal lo estaba persiguiendo. Lo han arrinconado a la pared, le han quitado el celular y no conforme con ello, le han roto la cabeza”, señaló la madre del menor afectado a Panamericana.

Asimismo, indicó que no es la primera vez que esto sucede en la zona. Días atrás una vecina fue asaltada por unos hampones quienes se llevaron cerca de 18.000 soles que ella había retirado de una conocida entidad bancaria.

“Siempre roban por acá, la vez pasada a una vecina le robaron 18.000 soles. Cómo es posible, las autoridades no hacen nada, no hay seguridad por acá. Ya no les importa si roban de noche o de día”, dijo indignada la progenitora.

Finalmente, la madre de familia instó a las autoridades a implementar más patrullaje en la zona, pues lo robos son frecuentes; así como mejorar el alumbrado público por parte de la comuna de Carabayllo.

PUEDES VER: MTC firma acta de consenso para legalizar a colectiveros de regiones

“Pido a las autoridades más seguridad, el caso de mi hijo no puede quedar así. Ojalá detengan a esos delincuentes”, reiteró.