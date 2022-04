Allanan municipalidad de Catacaos por presunta corrupción

Tras las constantes denuncias por presuntos actos de corrupción, el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la Fiscal Estenia Doliveth Infante Castillo allanó esta mañana las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Catacaos (Piura).

Esta diligencia fiscal se realizó en el curso de la investigación que se sigue contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catacaos, José Luis Martin Muñoz Vera; Yolanda Coronado, Sub Gerente de la Unidad Formuladora; Eduardo García Mandamientos, Sub Gerente de la Unidad de Estudios y Proyectos; Leonardo Cardoza, Sub Gerente de Infraestructura; Eder Robledo Gonzales, Gerente de Desarrollo Urbano Rural y Servicios Técnicos; Humberto Junior Ramos Ramos, Gerente de Asesoría Jurídica y Martin Ruesta La Roca, Gerente Municipal; por el delito de colusión agravada.

Peritos incautan documentos de oficinas de la municipalidad de Catacaos. Foto: Facebook.

Durante más de 5 horas, la fiscal provincial Infante Castillo, acompañada del fiscal adjunto provincial, Anthony Saldarriaga Olavarría, el Perito Contable CPC Edmundo Zúñiga Arbulu y la asistente función fiscal Cinthya Rondoy Bances, así como cinco agentes policiales la DIRCORCOR PNP Piura intervinieron las áreas de: Alcaldía, Gerencia General, Secretaria General, Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de la Unidad Formuladora, OCI, Unidad Ejecutora de Inversiones, Logística, Almacén y Control Patrimonial, Planeamiento y Presupuesto, Tesorería y Asesoría Jurídica.

Aquí incautaron documentos como: comprobantes de pago, Expediente Técnico, Resoluciones de Gerencia Municipal, Informes de las áreas de Infraestructura, Formulación de Proyectos, entre otros documentos relevantes para la investigación.

De acuerdo con las primeras investigaciones fiscales, existirían presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión pública IOARR “Rehabilitación de los Servicios del Estadio Municipal de la Villa Pedregal Grande del Distrito de Catacaos- Piura”, obra valorizada en S/1′429 322.25 soles.

Según las denuncias, estas irregularidades se advierten desde la elaboración y aprobación de un Expediente Técnico primigenio que fue modificado hasta en dos oportunidades aumentando los montos iniciales.

Dicha obra fue por procedimiento de administración directa y lo gravoso de la denuncia es que dicho proyecto de inversión pública fue construido con dinero de la entidad edil en una propiedad privada que pertenece a la Asociación Deportiva Pedregal Grande de Catacaos.

BRINDAN FACILIDADES

Al respecto, el burgomaestre de la comuna, dispuso que el gerente municipal, Alberto Frías, otorgue toda la documentación necesaria para poder aclarar el caso de dicha obra.

“Tenemos un compromiso de dejar una municipalidad saneada para la siguiente gestión y dentro de este objetivo, despejar las dudas de denuncias y controversias surgidas por el fragor político o calenturas, es una de las prioridades”, indicó la autoridad.