Taxis con más de 15 años podrán seguir operando

Los vehículos que prestan el servicio de taxi en Lima y Callao cuyos modelos de fabricación corresponden a los años 2005 y 2006, es decir, con más de 15 años de antigüedad, podrán seguir circulando hasta el 31 de diciembre de este año.

Así lo dispuso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al ampliar el Cronograma del Régimen Extraordinario de Permanencia para los vehículos destinados al servicio de taxi en Lima y Callao (RM nº 273-2022-MTC/01).

La norma señala que estos vehículos deberán encontrarse en buen estado de funcionamiento, lo que será acreditado por un certificado de Inspección Técnica Vehicular.

También indica que los vehículos tendrán que cumplir con las condiciones técnicas y demás requisitos que establece el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, señala que los vehículos de transporte de personas deben tener un máximo 15 años de antigüedad de acuerdo al Reglamento Nacional de Administración de Transporte; sin embargo, con esta medida el MTC amplía la circulación de estas unidades hasta diciembre de este año.

Dice que es una medida populista para tratar de quedar bien con la población, pero esto significa mayor contaminación. Agrega que tenemos una sobreoferta de taxis en Lima y Callao al contar con un parque automotor de casi 300 mil autos (incluidos los aplicativos) y por lo menos 10 o 20 mil taxis exceden los 15 años de antigüedad.

En esa línea, advirtió que la ATU no está entrando con fuerza en la reforma. “La ATU todavía no avanza con la implementación del servicio integrado, mientras que esto no exista va a seguir habiendo taxis antiguos”.

En tanto, Ellioth Tarazona, gerente técnico normativo de la Asociación Automotriz del Perú, señala que Lima es una de las ciudades más contaminadas y que es necesario que el MTC pida presupuesto al MEF para iniciar el programa del chatarreo con el fin de retirar a los vehículos obsoletos. Dijo además que se debe respetar las excepcionalidades. Es decir, que si se establece un cronograma, en este caso hasta diciembre, se respete y no se extienda.

Por su parte, el experto en transporte Lino de la Barrera dijo que no se ha decidido cuántos taxis debemos tener en Lima y que esta medida se presenta como una salvaguarda para evitar sacar del mercado a la gente. “Lamentablemente, por la pandemia los dueños de los vehículos se han quedado sin la posibilidad de renovar”.

Mariana Alegre, Lima Cómo Vamos

Mariana Alegre, de Lima Cómo Vamos, anota que esto no es una prórroga sino un beneficio por la pausa que muchas unidades han tenido por la pandemia y que esta extensión de la vida útil del auto tiene relación con la productividad. “La vida útil se está extendiendo, entre comillas, por el tiempo que no se usó”.

Luis Quispe Candia, ONG Luz Ámbar

“En Lima y Callao existe una sobreoferta de taxis. Se cuenta con un parque automotor de casi 300 mil taxis y por lo menos 10 o 20 mil unidades exceden los 15 años de antigüedad” .

Claves

La contaminación del aire en Lima es generada en un 70% por el parque automotor y la calidad de los combustibles.

Ellioth Tarazona, de la AAP, recordó que en diciembre del 2021 la Agencia de Protección Ambiental de EEUU advirtió que en Lima y Callao morían 11 mil personas al año por el material particulado 2.5 que es el carbón que emiten los vehículos.