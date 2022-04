Fiscalía Suprema oficializa investigación contra presidente de la Corte de Piura

Tras ser acusado de cobrar la suma de S/ 15.000, la Fiscalía Suprema Penal de Lima formalizó investigación por presunto cohecho contra el actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Tulio Villacorta Calderón, por el sonado caso Los Ilegales. Asimismo, solicitó que se dicte comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

La investigación, que podría durar hasta 36 meses, se da a raíz de la declaración de un colaborador eficaz del sonado caso de la organización criminal Los Ilegales, cuyo cabecilla sería el abogado Luis León More.

Titular de la Corte Superirode Piura es investigado. Foto: La República.

Recordemos que, el presunto acto de corrupción se habría cometido en el año 2014, cuando el titular de la Corte de Piura se desempeñaba como presidente de la Sala de Apelaciones de Piura. El magistrado habría recibido una coima para favorecer a un sentenciado por violación con la nulidad de su condena.

Al respecto, el magistrado rechazó dicha acusación, por lo que dijo que se somete a todas las investigaciones y no renunciará a su cargo. “No tengo por qué dar un paso al costado, eso depende de la evaluación de mi defensa a consecuencia de esta formalización de la investigación. No es lo apropiado, pero son circunstancias que uno no las busca”, indicó.

El titular del Poder Judicial en Piura informó que se le ha notificado recientemente la formalización de la investigación que le sigue la Fiscalía Suprema Penal de Lima por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.