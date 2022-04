Contratista entregó compactadoras con 13 días de retraso y MPCH aplicaría penalidad de S/ 65.000

Luego de 13 días de retraso, el Consorcio Equipos y Soluciones Integrales Perú entregó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) dos compactadoras de 21 metros cúbicos valorizadas en S/ 1 356 400. El gerente municipal Marlow Oblitas precisó que ante el incumplimiento del contrato se estima una penalidad de S/ 65.000 para la empresa.

En una entrevista con La República, Oblitas señaló que la subgerencia de Logística, como la encargada de la ejecución del contrato, definirá el monto de la penalidad, ya que por día corresponde un aproximado de S/ 5.000.

De esta manera, aseguró que la penalidad se descontará en la fecha en que se cancelen las dos compactadoras, conforme al contrato n.° 051. No obstante, anotó que, primero, el comité evaluador, integrado por el subgerente de Gestión de Residuos Sólidos, Gino Chanamé; el subgerente de Logística, Carlos Montalvo, y un ingeniero que pertenece al capítulo de Mecánica del Colegio de Ingenieros de Lambayeque (CIL), debe emitir la conformidad si la maquinaria cumple con las especificaciones técnicas que indican las bases.

Caso 12 compactadoras

Con relación a 12 compactadoras restantes de 17 metros cúbicos valuadas en S/ 6 700 800, Marlow Oblitas mencionó que dos unidades vehiculares ya se encuentran en custodia, aunque –aseveró- se espera que el consorcio entregue la totalidad este sábado 9 de abril, fecha en que se cumple la ampliación de 35 días que otorgó el municipio.

La MPCh aseguró que donará 14 compactadoras antiguas. Foto: Clinton Medina/ La República

“Este proceso se realizará en 10 días, en cuyo plazo también se tramitará las placas, seguros y SOAT a fin que las compactadoras empiecen a funcionar para solucionar el problema de los residuos sólidos en Chiclayo”, expresó.

Cuando se le preguntó si existe la garantía de que la empresa cumpla con el plazo definido, el funcionario remarcó que la contratista comunicó que entregará la maquinaria en esta semana, aunque –dijo- no se tiene la seguridad.

“No tenemos la seguridad, no podemos controlar, no está en nuestras manos. Está en potestad de la empresa, no depende de nosotros el día de llegada exacta (compactadoras), sino de la empresa”, subrayó, y agregó que la penalidad por día correspondería a S/ 25.000.

También explicó que, de las 14 compactadoras antiguas, solo 6 trabajan, pero de manera deficiente, pues tienen entre 20 a 40 años de antigüedad. En esa línea, agregó que serán donadas a las municipalidades distritales en cumplimiento a lo establecido en la IOAAR de renovación de la maquinaria.

Preocupación

En ese sentido, el regidor Orlando Puell manifestó que será el pleno del Concejo el que autorice la donación de la maquinaria, conforme a lo que estipula la Ley Orgánica de Municipalidades. “En sesión de concejo se tomará una decisión”, anotó.

Por su parte, el decano del Colegio de Arquitectos, Wilmer Ramírez, pidió a la comuna contar con un plan integral para garantizar el período de vida útil de las compactadoras, por ejemplo, el mejoramiento de las condiciones de las pistas.