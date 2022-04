Arequipa: padres de Natacha de Crombrugghe, turista desaparecida, regresaron a Caylloma

Arequipa. Los padres de Natacha de Crombrugghe, turista belga desaparecida desde el 24 de enero en el Valle del Colca, regresaron al distrito de Cabanaconde en la provincia de Caylloma.

Eric y Sabine retornaron para conocer si la Policía y los agentes a cargo de la búsqueda tienen más información sobre el posible paradero de su hija.

Los padres de Natacha llegaron el martes en la tarde y mismo día se acercaron a la comisaría de Cabanaconde, junto al cónsul de Bélgica, Joren Sellesclaghs, y la abogada Carla Medina Huayta.

La letrada se encargó de preguntar a los investigadores sobre los avances y también, a pedido de los progenitores de Natacha, de qué manera pueden ayudar en la búsqueda. A falta de un traductor, fue el cónsul quien hizo posible la comunicación.