Muñoz presenta habeas corpus contra el Gobierno por toque de queda

Tras el anuncio de inmovilización social obligatoria por parte de Pedro Castillo para este 5 de abril, el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, dio a conocer que ha presentado un habeas corpus contra el Gobierno por infringir los derechos de los ciudadanos de Lima y Callao al restringir el libre tránsito.

“Hemos presentado un habeas corpus para que el Gobierno no siga violentando las libertades de más de 11 millones de ciudadanos de Lima y Callao. Esta acción es un mensaje claro a Pedro Castillo: ‘Estamos alertas ante medidas desproporcionadas como este improvisado toque de queda’”, indicó a través de sus redes sociales.

El alcalde de Lima también se había pronunciado el último lunes sobre el paro de transportistas que se había acatado en diversas regiones del país. En ese sentido, instó al mandatario a dejar el cargo, pues no estaba gobernando de la forma más correcta; sin embargo, él también se mantuvo en silencio durante estas protestas.

“El desgobierno del país es prueba de que usted, presidente Pedro Castillo, no es el líder que dijo ser. Hoy, el Perú se desborda social, política y económicamente, y no parece haber salida. Se debe buscar una solución inmediata y ponerle fin a esta situación (...) Usted dijo que adelantaría las elecciones si no cumplía con las expectativas de los peruanos. ¿Qué espera?”, dijo Muñoz.

¿A qué hora es el toque de queda?

El toque de queda en Lima y Callao inició este 5 de abril desde las 2.00 a. m. hasta las 11.59 p. m. Este anuncio lo realizó el jefe de Estado el lunes 4 y se oficializó mediante Decreto Supremo N.º 034-2022-PCM.