Toque de queda en Lima y Callao EN VIVO: así se vive la situación en el Metropolitano, Línea Uno y otros

Pacientes con cita no son atendidos debido a que personal no llegó a laborar

En el Hospital de Emergencia de Ate, un gran número de personas no son atendidos debido a que el personal encargado aún no llega por el toque de queda.

“Saqué la cita con anticipación y me acaban de informar que no me toca acá, que tengo que ir a otro hospital, porque acá no ha venido el doctor por la inmovilidad. Me están mandando para otro hospital”, dijo en RPP Noticias.