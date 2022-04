Agreden a fotoperiodista y roban sus pertenencias durante protestas en Cercado de Lima

Un fotoperiodista independiente que colabora con agencias internacionales sufrió lesiones y el robo de sus equipos de trabajo tras el ataque de una turba de manifestantes, durante las protestas realizadas este martes en el corazón del Centro Histórico de Lima.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) precisó que la víctima ha sido identificada como Clever y fue atacado en el cruce del jirón Colmena con Azángaro, a lo largo de la noche de este infausto 5 de abril.

De acuerdo a las imágenes captadas por este medio, el hombre de prensa fue trasladado en una camilla y aún no se conoce información oficial de su condición actual.

Vale recordar que durante la jornada se han reportado diversos ataques contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos, por lo que la ANP condenó estos hechos.

“Rechazamos todo acto que atente contra la integridad de hombres y mujeres de prensa por parte de manifestantes y agentes del orden”, indicaron a través de sus redes sociales.

Precisamente, Mary Luz Aranda, reportera de La República, también padeció por la violencia desatada en las protestas. Ella se encontraba cubriendo las manifestaciones a la altura de la sede del Ministerio Público cuando los manifestantes lanzaron varias piedras, una de las cuales la alcanzó, lo que le produjo un hematoma de considerable tamaño en el brazo derecho.

“Hubo una lluvia de piedras que empezó a caer. Sentí una que rozó en mi labio y luego me di cuenta cuando los colegas se me acercaron, al principio no sentía nada y luego sentí un fuerte dolor en mi brazo y me di cuenta que estaba lesionada”, indicó la periodista.

Ella fue auxiliada y escoltada por efectivos de la Policía Nacional para poder colocarse a buen recaudo. Poco antes periodistas de América TV fueron atacados al ser rociados con extintores.