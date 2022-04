Paro de transportistas: huanuqueños se unen para ayudar a dueño de moto quemada en protestas

El paro de transportistas dejó varios bienes dañados, entre ellos, una motocicleta roja que ardió en llamas por culpa de personas no identificadas. Wilmer Corne Ramos, asesor de ventas de La Curacao, y su enamorada, son dueños de esta moto que hizo viral en redes sociales al verse destrozada; sin embargo, vecinos se unieron para apoyar a los jóvenes, quienes aún no ha terminado de pagar el medio de transporte dañado.

En una entrevista del medio Tu diario, Corne Ramos mencionó que se enteró, mediante sus amigos, que su vehículo se estaba quemando cuando le enviaron fotos y videos de lo que estaba pasando en Huánuco.

El asesor de ventas dijo que la moto acabó en el depósito de la Municipalidad Provincial de Huánuco, la cual funcionaba en estadio Heraclio Tapia León, cuando fue intervenido el 2 de marzo del presente año en la carretera Central, altura de Colpa Alta, donde la Policía hacía un operativo.

“Me pusieron la papeleta M03 por no tener licencia de conducir, pero sí tengo licencia, solo que ese día no portaba. Desde ese día no supe a dónde llevaron mi vehículo hasta que lo quemaron”, manifestó el agraviado.

Esto ha significado un duro golpe para Wilmer, ya que en diciembre del 2021 sacó la moto a crédito y estaba pagando 350 soles por cada letra. Es por ello que varios huanuqueños apoyaran con colecta al joven para ayudarle con el pago.

Asimismo, en sus redes sociales, las empresas Motorshow y Nedso Perú, al enterarse de esta historia, prometieron regalarle una moto nueva a Corne Ramos para que pueda seguir laborando.

Por otro lado, la moto del asesor no fue la única que se estaba quemando. Fueron dos motos las que se encontraron destrozados a raíz de estas manifestaciones, por lo que vecinos se encuentran en la búsqueda del dueño de la otra moto quemada para apoyarlo también con los gastos.

Si quieres apoyar a Wilmer puedes depositarle un apoyo económico a las siguientes cuentas: