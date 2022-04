Paro de transportistas: conductor varado en Panamericana Sur denuncia cobros para cruzar vías

Un conductor proveniente de la región Arequipa denunció el cobro para dejar pasar a los vehículos en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur, que permanece bloqueada por el paro de transportistas. El trabajador aseguró que debió pagar la suma de 50 soles a los manifestantes con el objetivo de poder cruzar el puente Los maestros; sin embargo, actualmente se encuentra varado en el kilómetro 300 de la referida carretera, en el sector El Álamo.

“He tratado ayer en la tarde [de dialogar] en el puente Los maestros. Traté de buscar al dirigente y no tenían un dirigente. ¿Qué pasa? Ellos nos cobraron 50 soles por cada carro que pasaba arriba en el puente Los Maestros. Llegamos acá a la altura del Álamo y otra vez estamos varados”, detalló.

Mercancía corre el riesgo de malograrse

El conductor declaró que, de no llegar a la ciudad de Lima, podría malograrse la mercancía compuesta por 20 toneladas de zapallo, cuyo valor supera los 30.000 soles. “Son 20 toneladas que están a punto de perderse por las protestas. Yo vengo desde Arequipa, donde estuve varado desde el día miércoles, en el kilómetro 48 de la región, y ahora me encuentro con otra protesta”, indicó.

El transportista tiene como destino la ciudad de Lima, exactamente al Mercado Mayorista de Santa Anita, y debió llegar el sábado 2 de abril, pero, por el bloqueo de vías en diferentes regiones, aún no ha podido arribar a la capital. Asimismo, aseguró que ha buscado comunicarse con los dirigentes, pero no ha logrado ubicar a quiénes lideran la medida.

“Fuimos a hablar con uno de los dirigentes, el que lidera la protesta, pero no encontramos a ninguno. Un muchacho nos responde... yo le pregunto cuál es el fin de esta protesta y me dice que no sabe, lo único que dice es que Castillo diga que los productos de la canasta básica bajen. Nosotros le decimos que qué tenemos que ver con su protesta, se supone que el paro de transportistas ya se levantó, ya se llegó a un arreglo, pero acá seguimos con lo mismo”, aseveró.

El conductor aseguró, además, que no cuenta con agua ni alimentos para subsistir y que ha tenido que proteger sus productos ante algunos intentos de saqueo. “Estoy desde ayer y no hay agua, no hay absolutamente nada y encima anoche han tratado de saquearme el producto que tengo, han cortado la malla. Corro el riesgo de que me saqueen y se pierda por completo”, detalló.