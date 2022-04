Pacientes con cita no son atendidos por falta de personal de salud, que no pudo llegar a trabajar

Un grupo de personas se reunió a las afueras del Hospital Emergencia Ate Vitarte a la espera de poder ser atendidos, de acuerdo con la cita que tenían programada para hoy, martes 5 de abril. Sin embargo, esto no ha podido ser así, debido a que los médicos y las enfermeras aun no llegan al centro de salud por la falta de transportes públicos en Lima y Callao, tras el anuncio de la inmovilización obligatoria en la capital desde las 2.00 a. m. hasta las 11.59 p. m.

“Saqué la cita con anticipación y me acaban de informar que no me toca acá, que tengo que ir a otro hospital, porque acá no ha venido el doctor, por la inmovilidad. Me están mandando a otro hospital”, declaró Elizabeth Soto, una paciente que espera ser atendida en el área de Ginecología, a RPP. Asimismo, se mostró en desacuerdo con el decreto del Gobierno: “La medida (el toque de queda) me parece una tontería; porque afecta a todas las personas comunes, a los que no tienen vehículos”, señaló.

De igual forma, varios pacientes también mencionaron que tuvieron dificultades para poder acceder al hospital de Ate por la falta de movilidad. “ No hay carros, solo mototaxis . Pero las motos te cobran nueve, 10, 12 soles”, reclamó una paciente sobre el alza de precios para el transporte.

Finalmente, el personal de seguridad del centro de salud permitió que las personas ingresaran al nosocomio para que esperen dentro del lugar la llegada de los médicos y enfermeras.