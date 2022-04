Manifestantes de marcha contra Castillo atacan a periodista de La República

La periodista Mary Luz Aranda fue agredida por manifestantes de la marcha en contra del jefe de Estado, Pedro Castillo, cuando se encontraba transmitiendo en vivo la protesta contra el mandatario peruano.

La reportera fue impactada por una piedra en el brazo derecho que fue lanzada por la turba en la avenida Abancay. La joven se encontraba a la altura de la sede del Ministerio Público cuando los manifestantes lanzaron varias piedras, de las cuales una la alcanzó, generándole un hematoma en el brazo.

La joven reportera recibió el impacto de una piedra en el brazo derecho. Foto: Julián Contreras / URPI-LR

“Fue una roca de gran proporción, estaba en el escudo detrás de los policías y de pronto hubo una lluvia de piedras que empezó a caer. Sentí una que rozó en mi labio y luego me di cuenta cuando los colegas se me acercaron, al principio no sentía nada y luego sentí un fuerte dolor en mi brazo y me di cuenta que estaba lesionada”, indicó Aranda.

La trabajadora tuvo que ser auxiliada y escoltada por efectivos de la Policía Nacional para poder colocarse a buen recaudo. Minutos antes del incidente se pudo registrar, además, que periodistas de América TV fueron rociados con extintores.