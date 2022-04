EsSalud: 4 personas ingresaron a hospital por heridas sufridas durante enfrentamientos

EsSalud, mediante un comunicado, informó el estado de salud de las cuatro personas que resultaron heridas durante las manifestaciones convocadas en el centro de Lima.

Según detalló la institución, los ciudadanos ingresaron al Hospital III Emergencias Grau entre las 6.00 p. m. y 7.00 p. m. de este martes. Como las heridas no eran de consideración, tres de ellos no requirieron de hospitalización.

Por el momento, ellos han sido identificados con las iniciales J. A. Y. G. (42), L. R. C. L. (48), R. F. V. A. (26), y se conoció que presentaron heridas en la mano derecha, cabeza y ceja izquierda, respectivamente.

Tras una exhausta evaluación y al determinarse que todo estaba mejor, fueron dados de alta del centro de salud.

Sin embargo, el cuarto paciente, identificado como J. D. C. C. (35), presentó una herida punzocortante en el tórax, por lo que se quedó en observación en el nosocomio.

Comunicado fue emitido este martes. Foto: EsSalud

Periodista de La República también fue atacada

Durante las manifestaciones de esta noche, la periodista Mary Luz Aranda, de La República, también resultó con heridas producto de los ataques de los manifestantes. A ella le cayó una piedra en el brazo derecho en la avenida Abancay cuando se encontraba transmitiendo en vivo la protesta.

“Fue una roca de gran proporción. Estaba en el escudo detrás de los policías y de pronto hubo una lluvia de piedras que empezó a caer. Sentí una que rozó en mi labio y luego me di cuenta cuando los colegas se me acercaron. Al principio no sentía nada y luego sentí un fuerte dolor en mi brazo, y me di cuenta de que estaba lesionada”, detalló la reportera.